Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Российская "Южная" группировка сил за последние сутки проведения специальной военной операции нанесла поражение двум пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины, расположенных в районах населенных пунктов Авдеевка и Орловка в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге от 30 августа сделал местный руководитель пресс-центра "Юга" Вадим Астафьев. Эксперт добавил, что в рамках ведения онтрбатарейной борьбы у противника уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня, четыре гаубицы Д-30, артиллерийское орудие американского производства М777 с калибром 155 миллиметров, шесть минометов калибра 120 миллиметров.

Уничтожена боевая машина зенитного ракетного комплекса "Оса" в Александро-Шультино, расчеты противотанкового комплекса гранатометов СПГ и АГС в Спорном, Белогоровке и в районе Клещеевки. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Дополнительно военнослужащий сообщил СМИ о ракетно-бомбовом ударе, совершенном силами авиации, по району сосредоточения вооружения, живой силы и военной техники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По противнику отработали самолеты штурмовой и вертолеты армейской авиации на лисичанском, соледароартемовском, александрокалиновском и марьинском направлениях.

Российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике.

Фото и видео: Минобороны России