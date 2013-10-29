  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:57
144
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Российская авиация нанесла 12 ударов по украинским военным и технике

0 0

Ярослав Якимкин рассказал о работе "Запада" на СВО.

 Штурмовая и армейская авиация "Западной" группировки российских Вооруженных сил нанесла противнику на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки 12 ударов по личному составу и технике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 августа сделал местный офицер пресс-службы "Запада" Ярослав Якимкин. Эксперт добавил, что Вооруженные силы Украины лишились до одной роты, двух минометных расчетов, а также пикапа, размещенныз вблизи населенных пунктов Двуречная и Табаевка.

Нанесено 12 ударов по личному составу и военной технике 14-й и 43-й отдельных механизированных бригад.

Ярослав Якимкин, офицер "Запада"

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: купянское направление, минобороны, сво, ярослав якимкин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии