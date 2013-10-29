Ярослав Якимкин рассказал о работе "Запада" на СВО.

Штурмовая и армейская авиация "Западной" группировки российских Вооруженных сил нанесла противнику на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки 12 ударов по личному составу и технике. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 30 августа сделал местный офицер пресс-службы "Запада" Ярослав Якимкин. Эксперт добавил, что Вооруженные силы Украины лишились до одной роты, двух минометных расчетов, а также пикапа, размещенныз вблизи населенных пунктов Двуречная и Табаевка.

Нанесено 12 ударов по личному составу и военной технике 14-й и 43-й отдельных механизированных бригад. Ярослав Якимкин, офицер "Запада"

МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России