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МО РФ сообщило об уничтожении склада боеприпасов ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины, размещенный районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 29 августа сделал руководитель "Восточной" группировки сил Олег Чехов.

В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

В министерстве по обороне добавили, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией за день уничтожили до 100 украинских военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы: "Акация" и "Гиацинт-Б". 

На Купянском направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, новомихайловка, олег чехов, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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