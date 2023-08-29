Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие за последние сутки проведения специальной военной операции уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины, размещенный районе Новомихайловки в Донецкой Народной Республике. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами от 29 августа сделал руководитель "Восточной" группировки сил Олег Чехов.

В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

В министерстве по обороне добавили, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией за день уничтожили до 100 украинских военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы: "Акация" и "Гиацинт-Б".

На Купянском направлении за сутки отразили шесть атак ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России