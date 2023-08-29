В Минобороны рассказали о работе "Запада" на СВО.

"Западная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции отбила шесть атак Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 августа сделали представитеди пресс-службы "Запада. Эксперт пояснил, что боевая задача выполнена при участии артиллерии и тяжело огнеметных систем. Противник лишился до 50 человек личного состава и пять единиц техники: две боевые бронированные машины, три автомобиля.

Отражены шесть атак 43-й и 115-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. пресс-служба "Запада"

Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России