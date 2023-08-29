Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение последних суток потеряли на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции до 80 человек личного состава убитыми, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два пикапа. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 августа сделал руководитель "Центральной" группировки сил Александр Савчук. Эксперт пояснил, что боевая задача выполнялась при участии артиллерии и авиации.

Отразили три атаки 12-й бригады специального назначения, а также 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кременная, Червоная Диброва и Ямполовка. пресс-служба Минобороны России

Экипажи российских Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России