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Экипажи российских Ка-52 уничтожили бронетехнику ВСУ на Южнодонецком направлении

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Боевая задача выполнена в зоне СВО.

Российское министерство по обороне опубликовало в социальных сетях кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. В военном ведомстве пояснили, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 совершили удары управляемыми ракетами по бронированной технике противника. Военнослужащие ликвидировали две цели вместе с экипажами.  Ранее представители Минобороны продемонстрировано видео уничтожения эшелона армии киевского режима с боеприпасами на Донецком направлении. На указанном направлении ВСУ лишились около 30 украинских военных и 10 единиц техники.

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении эшелона ВСУ с боеприпасами на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вертолёт, ка-52, минобороны, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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