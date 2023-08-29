В Минобороны РФ сообщили об уничтожении эшелона ВСУ с боеприпасами на донецком направлении

В пресс-службе ведомства рассказали о выполнении боевой задачи на СВО.

Российские Вооруженные силы ракетным ударом поразили в зоне проведения специальной военной операции на донецком направлении боевой эшелон Вооруженных сил Украины с артиллерийскими боеприпасами. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Кадры выполнения миссии размещены в социальных сетях. Эксперты заметили, что атака совершена высокоточным оружием наземного базирования.

Разведывательным подразделением было выявлено прибытие воинского эшелона с артиллерийскими боеприпасами на станцию разгрузки. Координаты цели были оперативно переданы расчету ракетного комплекса. пресс-служба Минобороны России

Военнослужащие добавили, что в результате ликвидации воинского эшелона ВСУ оказались уничтожены вагоны с артиллерийскими боеприпасами, порядка 30 человек личного состава армии противника, а также до десяти единиц техники ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России