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Минобороны: российские ПВО сбили 27 украинских беспилотников
Сегодня, 13:47
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Минобороны: российские ПВО сбили 27 украинских беспилотников

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Также российские ПВО перехватили три управляемые авиабомбы JDAM и один снаряд РСЗО HIMARS.

Российские средства ПВО за сутки сбили 27 украинских беспилотников. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Беспилотники были обнаружены в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Воскресенка (Херсонская область), Лисичанск (ЛНР), Мирное, Пологи (Запорожская область), Парасковиевка, Новоандреевка, Лидиевка и Соледар (ДНР). Также российские ПВО перехватили три управляемые авиабомбы JDAM и один снаряд РСЗО HIMARS.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВМФ России нанес ракетный удар по складу ВСУ с авиационным вооружением.

Фото: Минобороны России

Теги: беспилотники, игорь конашенков, минобороны россии, пво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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