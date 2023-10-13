Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции отразили пять атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении.Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 октября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Боевые действия велись вблизи Торского участка и Серебрянского лесничества при поддержке артиллерии, штурмовой и армейской авиации.

Слаженными действиями сорваны и отражены пять атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Противник лишился около 40 военнослужащих личного состава и одного пикапа. Во время контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены около 15 артиллерийских расчетов ВСУ. Экипажами тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" нанесено огневое поражение трем опорным пунктам ВСУ. Ракетные силы и артиллерия нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, размещенном вблизи населенного пункта Желанное в Донецкой народной республике.

Группировка "Запад" нанесла пять авиаударов по позициям ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России