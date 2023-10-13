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Группировка "Запад" нанесла пять авиаударов по позициям ВСУ

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Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 совершили пять ударов по позициям Вооруженных сил Украины за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.  

...по складу с боеприпасами и пунктам временной дислокации подразделений 7-го отдельного стрелкового батальона, району сосредоточения бронетанкового резерва 43-й механизированной бригады и опорному пункту 113-й бригады территориальной обороны.

Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

За счет работы военнослужащих, поражены позиции противника в районе населенных пунктов Новолюбовка, Песчаное и Петропавловка. Дополнительно боевые расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады ВСУ, размещенных в районе Темковки. Во время контрбатарейной борьбы ликвидированы украинские гаубицы "Гвоздика", Krab и М777  польского и американского производства, а также четыре минометных расчета в районе Новолюбовки, Новосергеевки, Степового и Новоселовки.

ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, сво, сергей зыбинский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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