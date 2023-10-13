Группировка "Запад" нанесла пять авиаударов по позициям ВСУ

Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российские фронтовые бомбардировщики Су-34 совершили пять ударов по позициям Вооруженных сил Украины за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 13 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.

...по складу с боеприпасами и пунктам временной дислокации подразделений 7-го отдельного стрелкового батальона, району сосредоточения бронетанкового резерва 43-й механизированной бригады и опорному пункту 113-й бригады территориальной обороны. Сергей Зыбинский, пресс-секретарь "Запада"

За счет работы военнослужащих, поражены позиции противника в районе населенных пунктов Новолюбовка, Песчаное и Петропавловка. Дополнительно боевые расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли три удара по скоплению живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады ВСУ, размещенных в районе Темковки. Во время контрбатарейной борьбы ликвидированы украинские гаубицы "Гвоздика", Krab и М777 польского и американского производства, а также четыре минометных расчета в районе Новолюбовки, Новосергеевки, Степового и Новоселовки.

ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России