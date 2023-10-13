ВС России сорвали четыре попытки ротации ВСУ на Южнодонецком направлении

Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сил сорвали четыре попытки ротации украинских боевых подразделений на Южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки. Такой информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 октября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов.Задачи реализованы при участии артиллерии. Известно, что противник пытался выполнить свои миссии около Урожайного и Старомайорского.Доплнительно, на западе населенного пункта Новодонецкое была вскрыта и ликвидирована разведывательная группа противника.

Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены САУ М109 Paladin и РСЗО "Град" в районе Елизаветовки, артиллерийское орудие Д-20 в районе Новоукраинки, установка "Акация" в районе Новоивановки. Олег Чехов, пресс-секретарь "Востока"

Экипажи авиации и артиллерии поразили места сосредоточения живой силы и техники ВСУ. Военнослужащие совершили удары по объектам 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, местному узлу связи, 72-й механизированной бригады в Константиновке, Водяном и Угледаре, 128-й бригады территориальной обороны в районе Старомайорского и 58-й мотопехотной бригады около Урожайного.

Расчет миномета "Тюльпан" уничтожил опорные пункты ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России