Расчет миномета "Тюльпан" уничтожил опорные пункты ВСУ

Расчеты ЗВо выполнили задание на купянском направлении.

Российское министерство по обороне опубликовало кадры боевой работы расчетов самоходных минометов 2С4 "Тюльпан" Западного военного округа при выполнении огневых задач по ликвидации укрепленных позиций Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Известно, что 240-миллиметровые самоходные минометы 2С4 "Тюльпан" используются для поражения и разрушения прочных сооружений полевого типа, укрепленных зданий, приспособленных для укрытия живой силы и техники, фортификационных сооружений, командных пунктов, артиллерийских и ракетных батарей и другой боевой бронированной техники противника. Речь идет о единственном в мире миномете с подобным калибром. Экипажи способны совершать стрельбу на дальность до 20 километров. Из замаскированных позиций расчет выезжает при условии, что отечественная разведка выявила особо важную цель Вооруженных сил Украины.

Напомним, что у "Тюльпана" нет пристрелочных залпов, поэтому каждая мина должна попасть точно в заданный квадрат.

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Фото и видео: Минобороны России