Расчеты ЦВО выполнили задание на краснолиманском направлении.

Российские артиллерийские расчеты самоходных 120-миллиметровых минометов "Нона-СВК" Центрального военного округа сорвали атаку украинских боевых подразделений на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. В профильном ведомстве заметили, что бойцы получили координаты о расположении противника от дронов, затем с ходу навели орудие и залповым огнем из трех средств ударили по наступающей группе ВСУ. В результате армия киевского режима отступила от территории. Инцидент произошел во время выполнения марша в новый район.

Мы данным экипажем уже почти 12 месяцев без двух недель. Сработались сразу, друг друга понимаем даже без слов. Каждый знает свое дело. Делает его быстро, без заминок, без страха. Экипаж очень слаженный. Машина проявила себя с положительной стороны. водитель боевой машины "Нона-СВК" с позывным Чича"

МО РФ сообщило об отражении трех атак штурмовых групп ВСУ на донецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России