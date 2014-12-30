Вадим Астафьев рассказал о работе "Юга" на СВО.

Военнослужащие из "Южной" группировки армии России за последние сутки проведения специальной военной операции отбили на донецком направлении три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Противник лишился до 340 человек личного состава. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 октября сделал руководитель пресс-службы "Юга" Вадим Астафьев. Эксперт заметил, что ВСУ также потеряли танк, пять боевых бронированных машин и шесть единиц автомобильной техники.

При поддержке авиации и огня артиллерии отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Первомайское Донецкой Народной Республики. Вадим Астафьев, глава пресс-службы "Юга"

Во время контрбатарейной борьбы Россия поразила у ВСУ самоходную гаубицу Caesar французского производства, два орудия Д-20, гаубицу Д-30.

МО РФ сообщило об отражении семи контратак ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России