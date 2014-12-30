Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Западная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении отразили семь контратак Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Задачи реализованы при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации.

Отражены семь контратак штурмовых групп 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Дополнительно специалисты нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны, размещенных в районах города Купянска и населенного пункта Берестовое в Харьковской области.

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Фото и видео: Минобороны России