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МО РФ сообщило об отражении семи контратак ВСУ на купянском направлении

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Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Западная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении  отразили семь контратак Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.  Задачи реализованы при поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации.

Отражены семь контратак штурмовых групп 4-й танковой, 14-й, 32-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Макеевка Луганской Народной Республики.

Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Дополнительно специалисты нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны, размещенных в районах города Купянска и населенного пункта Берестовое в Харьковской области.

ВС РФ улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

 

Теги: всу, купянское направление, минобороны, сво, сергей зыбинский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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