Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Военнослужащие из "Восточной" группировки сил улучшили свое тактическое положение на южнодонецком направлении фронта в зоне проведения специальной военной операции за минувшик сутки. Такой информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 октября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Боевые задачи выполнялись при поддержке артиллерии и авиации. Специалист заметил, что миссии проводились вблизи Новомихайловки и Червоном.

В ходе боев противник понес потери в живой силе. Занят один опорный пункт. Вскрыты и уничтожены две разведгруппы противника северо-западнее Шевченко. Сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки и Старомайорского. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Артиллерия поразила склады боеприпасов противника в районах Урожайного и Старомайорского. Барражирующими боеприпасами "Ланцет" поражены буксируемые гаубицы М777 американского производства в Катериновке, гаубица "Мста-Б" в Новодаровке, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и буксируемая гаубица FH70 в Темировке.

МО РФ сообщило об уничтожении двух САУ "Гвоздика" и гаубицы М777 на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России