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ВС РФ улучшили тактическое положение на южнодонецком направлении

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Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Военнослужащие из "Восточной" группировки сил улучшили свое тактическое положение на южнодонецком направлении фронта в зоне проведения специальной военной операции за минувшик сутки. Такой информацией в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 октября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Боевые задачи выполнялись при поддержке артиллерии и авиации. Специалист заметил, что миссии проводились вблизи Новомихайловки и Червоном.

В ходе боев противник понес потери в живой силе. Занят один опорный пункт. Вскрыты и уничтожены две разведгруппы противника северо-западнее Шевченко. Сорваны три попытки ротации подразделений ВСУ в районах Новомихайловки и Старомайорского.

Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Артиллерия поразила склады боеприпасов противника в районах Урожайного и Старомайорского. Барражирующими боеприпасами "Ланцет" поражены буксируемые гаубицы М777 американского производства в Катериновке, гаубица "Мста-Б" в Новодаровке, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и буксируемая гаубица FH70 в Темировке.

МО РФ сообщило об уничтожении двух САУ "Гвоздика" и гаубицы М777 на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, олег чехов, сво, южнодонецкое направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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