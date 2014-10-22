Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

"Западная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении при подержке артиллерии уничтожила две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" и 155-мм гаубицу М777 американского производства от Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 12 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский.

Входе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены три минометных расчета в районах Кругляковки, Ивановки и Синьковки. Общие потери противника составили до двух рот живой силы, одна боевая машина пехоты, один пикап. Сергей Зыбинский, прес с-секретарь "Запада"

Специалист заметил, что боевые экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 совершили семь ударов по пунктам временной дислокации подразделений 14-й и 41-й механизированных бригад и району сосредоточения бронетанкового резерва 43-й механизированной бригады, размещенных около таких населенных пунктов как Песчаное, Петропавловка. Расчетами ТОС ударом подверглись взводные опорные пункты 32-й механизированной бригады противника вблизи Тимковки.

ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России