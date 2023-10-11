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ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

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Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Российские военнослужащие из "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции совершили ракетные и артиллеристские удары по позициям Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 11 октября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Противник лишился до 30 человек личного состава.

В районах Торского участка и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение по штурмовым группам 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ. Потери украинских войск составили до 30 военнослужащих.

Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Дополнительно во время контрбатарейной борьбы были вскрыты и подавлены 15 артиллерийских расчетов ВСУ. Ракетными войсками и артиллерией нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ, расположенного в районе населенного пункта Константиновка.

Авиагруппа "Центр" ВКС РФ атаковала автомобильный мост в районе Торского в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: александр савчук, всу, краснолиманское направление, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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