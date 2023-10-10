Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Тактическая авиационная группа Воздушно-осмических сил России от "Центральной" группировки сил за последние сутки проведения специальной военной операции нанесла удары по автомобильному мосту и трем пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины в районе Торского на Краснолиманском направлении в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 октября сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук.

В ходе контрбатарейной борьбы силы группировки вскрыли и подавили до 30 артиллерийских расчетов ВСУ. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Дополнительно военнослужащие сорвали и отразили шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады противника и 12-й бригады специального назначения, запрещенного на территории России как террористическое, экстремистское и неонацистское. ВСУ лишились порядка 60 человек личного состава и две бронированные машины.

МО РФ сообщило об отражении трех атак ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России