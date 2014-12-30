Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российская авиация "Восточной" группировки сил на южнодонецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции отразила три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 7 октября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Дополнительно экипажи авиационных штурмовых средств ликвидировали живую силу и технику противника из 58-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, размещенных в районах населенных пунктов Урожайное и Новомихайловка в Донецкой Народной Республики.

Отразили три атаки штурмовых групп 127-й и 128-й бригад территориальной обороны в районе населенного пункта Приютное Запорожской области. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

МО РФ сообщило об уничтожении до 50 военных ВСУ на запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России