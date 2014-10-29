Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка "Днепр" за минувшие сутки проведения специальной военной операции на запорожском направлении ликвидировала до 50 человек личного состава Вооруженных сил Украины, а в ходе контрбатарейной борьбы дополнительно были уничтожены гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, а также пушка М-46. оответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 4 октября сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян.

Уничтожено 2 боевые бронированные машины, 2 пикапа. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: гаубица "Мста-Б", орудие Д-20, а также пушка М-46. Роман Кодрян, глава пресс-службы "Днепра"

Боевые подразделения во взаимодействии с армейской и штурмовой авиацией атаковали живую силу и технику 80-й десантно-штурмовой, 65-й и 118-й механизированных бригад противника, расположенные в районах населенных пунктов Успеновка, Работино и Малая Токмачка Запорожской области.

МО РФ сообщили о применении тяжелых огнеметных систем для ударов по ВСУ на купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России