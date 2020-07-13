В МО РФ сообщили о применении тяжелых огнеметных систем для ударов по ВСУ на купянском направлении

"Западная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции сорвала попытку ротации противника на купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 7 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт пояснил, что боевая задача реализована при участии артиллерии мотострелкового подразделения.
В полосе обороны 6-й общевойсковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 115-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Синьковка.
Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"
Дополнительно расчеты тяжелых огнеметных систем совершили два удара по району сосредоточения 106-й бригады территориальной обороны ВСУ и по взводным опорным пунктам 4-й танковой бригады, размещенным в районах населенных пунктов Ивановка и Макеевка. Во время контрбатарейной борьбы поражена 155-мм самоходная артиллерийская установка М-109 Paladin американского производства, 122-мм буксируемая гаубица Д-30 и минометный расчет в районах Купянска, Куриловки и Ивановки. Противник лишился на указанном направлении свыше одной роты живой силы, три пикапа, четыре дрона.
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Фото и видео: Минобороны России
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