Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

"Западная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции сорвала попытку ротации противника на купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 7 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Эксперт пояснил, что боевая задача реализована при участии артиллерии мотострелкового подразделения.

В полосе обороны 6-й общевойсковой армии противник предпринял попытку провести ротацию подразделений 115-й механизированной бригады на передовых позициях в районе Синьковка. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Дополнительно расчеты тяжелых огнеметных систем совершили два удара по району сосредоточения 106-й бригады территориальной обороны ВСУ и по взводным опорным пунктам 4-й танковой бригады, размещенным в районах населенных пунктов Ивановка и Макеевка. Во время контрбатарейной борьбы поражена 155-мм самоходная артиллерийская установка М-109 Paladin американского производства, 122-мм буксируемая гаубица Д-30 и минометный расчет в районах Купянска, Куриловки и Ивановки. Противник лишился на указанном направлении свыше одной роты живой силы, три пикапа, четыре дрона.

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Фото и видео: Минобороны России