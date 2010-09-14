ВС РФ отразили по одной атаке на южнодонецком и запорожском направлениях

Игорь Конашенков рассказал о работе "Востока" на СВО.

"Восточная" группировка Вооруженных сил России отразила атаки Вооруженных сил Украины на Южнодонецком и Запорожском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ заметил, что авиация и артиллерия ликвидировала боевые подразделения ВСУ, расположенные вблизи Малой Токмачки, Яблоково и Работино в Запорожской области.

На Южнодонецком направлении обороняющимися подразделениями с опорой на грамотно установленные минные заграждения, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" отражена атака противника в направлении населенного пункта Никольское Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Генерал-лейтенант уточнил, что в районе населенного пункта Луговское поражена украинская диверсионно-разведывательная группа. Около населенных пунктов Сторожевое и Нескучное в ДНР российскими специалистами поражена живая сила и техника ВСУ. Была отражена атака противника в направлении Работино.

Российские военные провели успешное наступление на куземовском направлении.

Фото и видео: Минобороны России