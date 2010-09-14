Игорь Конашенков рассказал о работе "Запада" на СВО.

"Западная" группировка Вооруженных сил России проводит успешное наступление на куземовском направлении в ходе специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что военнослужащими были заняты на территории более выгодные позиции.

На купянском направлении подразделения 7-го мотострелкового полка Западной группировки войск, используя результаты огневого поражения, проводят успешные наступательные действия на куземовском направлении и заняли более выгодные позиции. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт уточнил, что за последние сутки потери в личном составе противника составили до 135 человек. Дополнительно ВСУ лишились танка, трех боевых бронированных машин, четырех автомобилейя, артиллерийской системы М777 американского производства, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, самоходной артиллерийской установки "Гвоздика" и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

ВС России прошли вглубь обороны ВСУ на Краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России