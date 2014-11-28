Задача выполнена на СВО силами "Востока".

Российский экипаж танка Т-80 захватил брошенный украинскими военнослужащими бронированный транспортер (БТР) М113 американского производства с позиций армии киевского режима на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство уточнило, что боевая задача реализована "Восточной" группировкой войск в ходе одного из совместных наступательных действий танкистами из Бурятии и Забайкалья. Они получили под свой контроль западную тяжелую технику. Точняется, что у американского бронетранспортера сломалась коробка передач прямо на огневой позиции. Экипаж отечественного танка напугал ремонтную бригаду из армии киевского режима своими выстрелами, а затем забрал натовскую технику.

Нанесли несколько выстрелов рядом с ней, чтобы не повредить машину. Они разбежались, мы подскочили, зацепили и благополучно, правда артиллерия работала их, мы ее вытащили. Так, ничего особенного в ней нет. Наша техника лучше командир танковой роты с позывным "Чита"

В Минобороны России добавили, что Вооруженные силы Украины в ходе эвакуации трофея Вооруженными силами России вели настоящую охоту за отечественным танковым экипажем. Машину обстреливала артиллерия противника, по ней били дроны, а также преследовал беспилотник "Баба-яга".

Бойцы ВС РФ поразили БМП Bradley на курском направлении.

Фото и видео: Минобороны России