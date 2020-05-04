Бойцы ВС РФ поразили БМП Bradley на курском направлении

В "Народном фронте" раскрыли подробности выполнения боевых задач.

Российские операторы FPV-дронов поразили боевую машину пехоты М2А2 Bradley американского производства в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы Народного фронта страны. Профильное ведомство уточнило, что боевая задача реализована военнослужащими в приграничном районе Курской области. На кадрах видно, что беспилотник бойцов ВДВ, работающий на оптоволокне, поражает машину армии противника. Дополнительно российские военнослужащие с помощью БПЛА подорвали украинскую колесную бронированную машину СБА "Варта", которая также находилась на курском направлении. На кадрах видно, как машина ВСУ воспламеняется.

Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил технику ВСУ в курском приграничье.

Фото и видео: Народный фронт