Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил технику ВСУ в курском приграничье

Задача выполнена военными летчиками в зоне СВО.

Российский экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ликвидировал скопление бронированной и автомобильной военной техники Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство уточнило, что боевая задача реализована в приграничном районе Курской области.

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты уточнили, что воздушный удар по разведанным целям противника совершался авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. После того, как летчики получили подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава армии киевского режима, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

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Фото и видео: Минобороны России