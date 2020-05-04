Задача выполнена на СВО силами "Запада".

Российчкие боевые расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 уничтожили пулеметные точки и замаскированные блиндажи с личным составом Вооруженных сил Украины, размещенные в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство уточнило, что боевая задача реализована "Западной" группировкой войск.

После выявления операторами разведывательных БПЛА пулеметных точек противника, стоявших на пути движения наших штурмовых подразделений, и замаскированных блиндажей с личным составом ВСУ, координаты целей были незамедлительно переданы расчетам. пресс-служба Минобороны РФ

Известно, что артиллеристы помогли штурмовикам и пехоте продвинуться вперед по территории Донбасса, а также занять более выгодные рубежи на линии соприкосновения.. Благодаря слаженной работе разведчиков и артиллеристов противник регулярно несет потери в живой силе и технике. ВСУ оказываются не способны осуществлять передвижение, подвоз боеприпасов и производить ротацию личного состава. Гаубицы Д-30 могут уничтожать плановые и внеплановые цели, расположенные на расстоянии, превышающем 15 километров. Машины занимаются огневым прикрытием действий мотострелковых и штурмовых подразделений в зоне СВО.

Морпехи РФ разгромили неделями удерживающие блиндажи ВСУ в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России