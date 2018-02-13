Задача выполнена "Севером" на СВО.

Российские военнослужащие из бригады морской пехоты Черноморского флота захватили замаскированные блиндажи Вооруженных сил Украины которые блокированные силы противника пытались оборонять в течение нескольких недель. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство уточнило, что боевая задача реализована "Северной" группировкой войск в приграничном районе Курской области. Известно, что благодаря наблюдению за действиями армии киевского режима с помощью беспилотников специалисты смогли в кратчайшие сроки обнаружить основные узлы сопротивления, а после - выбить личный состав ВСУ из оборудованных и замаскированных боевиками позиций.

Подразделения группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области продолжают идти вслед за штурмовыми группами и закрепляться на освобожденных территориях. пресс-служба Минобороны РФ

Танк Т-80 с "царь-мангалом" и цепями помог штурмовикам взять опорпункт ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России