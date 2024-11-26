Задача выполнена "Востоком" на южнодонецком направлении.

Российские военнослужащие экипажа танка Т-80 от мотострелкового соединения поразили опорный пункт ВСУ, облегчив наступление штурмовых групп на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Профильное ведомство уточнило, что боевая задача реализована "Восточной" группировкой войск. Бойцы указали, что тяжелая машина значительно доработана в целях защиты от вооружений противника.

Как вы можете увидеть, наварен "царь-мангал", установлены цепи спереди, сзади, решётки, также устанавливаются РЭБ, противоминный колейный трал". Проделаны проходы в минно-взрывных заграждениях противника. командир взвода с позывным "Уфа"

Военнослужащие подчеркнули, что танкисты выдвинулись на огневую позицию на дистанцию прямого выстрела, а затем отработали по позициям противника 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Удалось поразить пулемётные точки и укрепления ВСУ. Стрельба велась на дистанцию до 800 метров. Известно, что российским танкистам постоянно мешали FPV- дроны противника.

Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления дронами ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России