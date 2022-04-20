ВС РФ открыли три гумкоридора для выхода сдавшихся из "Азовстали"

Михаил Мизинцев сообщил о том, как проходит режим тишины в Мариуполе.

Российские военные открыли три гуманитарных коридора для выхода сдавшихся из "Азовстали". Соответствующее заявление сделал в межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию руководитель Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев. По данным генерал-полковника, на территории населенного пункта Мариуполь вблизи металлургического предприятия располагаются безопасные маршруты с машинами для перевозки тех, кто принял решение сдаться.

Колонны: первая - с западного направления на улице Шевченко, вторая - с восточного направления на проспекте Победы, третья - с северного направления на улице Таганрогской. Михаил Мизинцев, генерал-полковник РФ

Представитель МО РФ уточнил, что гуманитарной колонны включают в себя по 30 автобусов и автомобилей для перевозки людей, а также по 10 машин скорой помощи. Там же развернуты центры временного размещения и пункты питания, оказания первичной медицинской помощи. На всех гумкоридорах установлен режим тишины.

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Фото и видео: Минобороны России