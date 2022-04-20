Игорь Конашенков рассказал о ликвидации личного состава и техники ВСУ.

ВС России уничтожили "Бук-М1" в населенном пункте Барвенково. Соответствующее заявление на регулярном вечернем брифинге с журналистами от 19 апреля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Эксперт уточнил, что армия нанесла удар высокоточными ракетами воздушного базирования по 180 военнослужащим противника и 15 единицам бронированной техники ВСУ.

Поражены два опорных пункта в районе Калиново - Попасное и шесть районов сосредоточения живой силы и военной техники противника в районах Мирное, Славянск и Попасное. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Российский генерал-майор подчеркнул, что в районе населенного пункта Барвенково ликвидирована украинская пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1". Военные также уничтожили 140 боевых самолетов и 490 беспилотников в ходе специальной военной операции на территории соседнего государства.

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Фото и видео: Минобороны России