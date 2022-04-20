МО РФ: ВКС РФ поразили 31 военный объект Украины

ИГорь Конашенков сообщил об операциях в Чернобаевке, Зализном и Покровском.

В Минобороны России сообщили, что ВКС РФ поразили 31 военный объект Украины. Соответствующее заявление на вечернем регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что миссии выполнялись оперативно-тактической авиацией при помощи средств противовоздушной обороны. В частности, в воздухе ликвидированы три беспилотных летательных аппарата противника. Дроны находились в небе над населенными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское.

Среди них уничтожены: в районах Раздольное и Новогродовка два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня в Приволье. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что российскими ракетными войсками за 19 апреля поражены два пункта управления подразделений ВСУ, склад боеприпасов, артиллерийская батарея.

Военнослужащие ВС России обнаружили штаб подразделения теробороны в херсонской школе.

Фото и видео: Минобороны России