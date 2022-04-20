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МО РФ: ВКС РФ поразили 31 военный объект Украины

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ИГорь Конашенков сообщил об операциях в Чернобаевке, Зализном и Покровском.

В Минобороны России сообщили, что ВКС РФ поразили 31 военный объект Украины. Соответствующее заявление на вечернем регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков. Генерал-майор подчеркнул, что миссии выполнялись оперативно-тактической авиацией при помощи средств противовоздушной обороны. В частности, в воздухе ликвидированы три беспилотных летательных аппарата противника. Дроны находились в небе над населенными пунктами Чернобаевка, Зализное и Покровское.

Среди них уничтожены: в районах Раздольное и Новогродовка два пункта управления и 28 мест скопления живой силы и украинской военной техники, а также склад боеприпасов для реактивных систем залпового огня в Приволье.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что российскими ракетными войсками за 19 апреля поражены два пункта управления подразделений ВСУ, склад боеприпасов, артиллерийская батарея.

Военнослужащие ВС России обнаружили штаб подразделения теробороны в херсонской школе.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, зализное, игорь конашенков, минобороны, покровское, чернобаевка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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