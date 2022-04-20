Военнослужащие ВС России обнаружили штаб подразделения теробороны в херсонской школе

Бойцы противника оборудовали свой центр в учебном и подвальном помещении.

Военнослужащие ВС России обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в херсонской школе. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Уточняется, что подвальные помещения, а также само здание оказались забиты ящиками с боеприпасами, вооружением, медикаментами и другим боевым снаряжением. Специалисты обследовали территорию на предмет оставления противников мин и взрывоопасных предметов.

Детское образовательное учреждение представители территориальной обороны использовали как пункт дислокации и превратили в опорный пункт. пресс-служба Минобороны РФ

В настоящее время все оружие и боеприпасы вывезены из школы. Очищенное от взрывоопасных предметов здание передано местной администрации. Также, в школе националисты оставили свою документацию, в которой говорится об участниках тердвижения города. Позже один из бойцов указал российским военным место нахождения арсенала с оружием, который он разместил в подвале жилого многоэтажного здания.

Кадыров рассказал о зачистке "Азовстали" от националистов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости