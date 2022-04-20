  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:05
158
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Военнослужащие ВС России обнаружили штаб подразделения теробороны в херсонской школе

0 0

Бойцы противника оборудовали свой центр в учебном и подвальном помещении.

Военнослужащие ВС России обнаружили штаб подразделения территориальной обороны в херсонской школе. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне РФ. Уточняется, что подвальные помещения, а также само здание оказались забиты ящиками с боеприпасами, вооружением, медикаментами и другим боевым снаряжением.  Специалисты обследовали территорию на предмет оставления противников мин и взрывоопасных предметов.

Детское образовательное учреждение представители территориальной обороны использовали как пункт дислокации и превратили в опорный пункт.

пресс-служба Минобороны РФ

В настоящее время все оружие и боеприпасы вывезены из школы. Очищенное от взрывоопасных предметов здание передано местной администрации. Также, в школе националисты оставили свою документацию, в которой говорится об участниках тердвижения города. Позже один из бойцов указал российским военным место нахождения арсенала с оружием, который он разместил в подвале жилого многоэтажного здания.

Кадыров рассказал о зачистке "Азовстали" от националистов.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: всу, херсон, школа
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии