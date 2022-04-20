Кадыров рассказал о зачистке "Азовстали" от националистов

Глава Чечни заметил, что военные взяли трофейную технику противника.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о зачистке "Азовстали" от украинских националистов. Соответствующее заявление российский чиновник опубликовал в собственном Telegram-канале. Он также продемонстрировал подписчикам трофейную технику противника. Кадыров напомнил, что на территории города Мариуполя продолжаются оперативные мероприятия по зачистке зданий в промышленной зоне.

На этом видео один из самых крупных промышленных объектов в ДНР, который бандеровцы и нацики использовали в качестве одной из своих многочисленных баз. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Эксперт уточнил, что чеченские военные прочесывают каждый квадрат металлургического предприятия, которое "азовские вурдалаки" превратили в "приличный укрепленный район". В одном из местных цехов обнаружены три единицы боевой техники, а также большое количество оружия и боеприпасов.

Украинские пленные рассказали о боевых действиях в Херсоне в первый день спецоперации.

Фото и видео: Telegram / Kadyrov_95