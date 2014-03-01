Задача на СВО выполнена силами "Востока".

Российские военнослужащие от 24 декабря 2025 года освободили населенный пункт Заречное, расположенный на территории Запорожской области. В рамках успешных наступательных действий отечественные боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи в рамках специальной военной операции выполнены представителями "Восточной" группировки сил.

ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin американского изготовления. Уничтожен склад горючего. пресс-служба Минобороны России

Бойцами "Востока" нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, штурмовой бригад, двух штурмовых полков противника, а также его бригады территориальной обороны. Силы армии киевского режима находились в районах населенных пунктов Терноватое, Воздвижевка, Придорожное, Любицкое и Гуляй-Поле Запорожья, а также около Гавриловки, Александровки и Покровского в Днепропетровской области.

Фото: Минобороны России