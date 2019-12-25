Писториус отверг сценарий "нападения" России на НАТО

В Германии считают, что Москва стремится разрушить военный блок изнутри.

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус в интервью немецкой газете Zeit отверг сценарий якобы возможного нападения России на страны-члены НАТО. Иностранный чиновник из Берлина считает, что российское руководство в настоящее время не стремится вести полномасштабную войну против всего Североатлантического альянса. Однако эксперт в комментарии журналистам не исключил того, что Москва якобы стремится разрушить данный военный альянс изнутри организации, когда ставит под сомнение единство участников блока. Также в ФРГ уверены, что Кремль заинтересован в том, чтобы заставить американскую администрацию при президенте-республиканце Дональде Трампе "отступить с европейского континента".

Я не верю в такой сценарий. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

Напомним, что 22 декабря заместитель главы российского министерства по иностранным делам Сергей Рябков, выступая на дискуссии "(Не)стратегическая стабильность — 2025: итоги года в сфере международной безопасности" Международного дискуссионного клуба "Валдай" сообщил аудитории о том, что Россия не собирается нападать на страны НАТО и Европейского союза. А 11 декабря глава внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров заявил публично о том, что Москва готова письменно зафиксировать обещание о том, что не имеет агрессивных планов в отношении стран ЕС и НАТО. Дипломат добавил, что эти договоренности должны быть сделаны на коллективной, взаимной основе.

