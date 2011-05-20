  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
ВС РФ освободили населенный пункт Вильча Харьковской области
Сегодня, 14:10
111
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

ВС РФ освободили населенный пункт Вильча Харьковской области

0 0

Задачу на СВО выполнили бойцы "Севера".

Российские военнослужащие от 22 декабря 2025 года освободили населенный пункт Вильча, размещенный на территории Харьковской области. В ходе успешных наступательных действий боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи в рамках специальной военной операции выполнены представителями "Северной" группировки сил.

Нанесено поражение формированиям механизированной, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Грабовское, Писаревка, Бояро-Лежачи, Рыжевка и Алексеевка  в Сумской области.

пресс-служба Минобороны России

На Харьковском оперативном направлении бойцы "Севера" нанесли поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, находившихся в районах населенных пунктов Терновая, Избицкое и Рубежное. Противники там лишились до 90 человек личного состава убитыми и ранеными, танка, боевой бронированной машины, семи автомобилей и артиллерийского орудия.

Путин: задача с нехваткой тяжелых беспилотников будет решена.

Фото: Минобороны России

Теги: вильча, всу, минобороны, сво, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии