Задача на СВО выполнена представителями "Юга".

Наши бойцы 27 ноября освободили из-под контроля Вооруженных сил Украины населенный пункт Васюковка, расположенный на территории Донецкой народной республики. Во время успешных наступательных действий российские военнослужащие продвинулись в глубину обороны армии киевского режима. Соответствующей информацией с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи в рамках специальной военной операции выполнены представителями "Южной" группировки войск.

Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ в Северске, Закотном, Кирово, Бондарном, Берестке, Миньковке, Николаевке, Иванополье, Степановке и Константиновке. пресс-служба Минобороны России

ВСУ на данном оперативном направлении за минувшие сутки лишились свыше 230 бойцов убитыми и ранеными, а также танка, семи бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV американского производства, 15 автомобилей, машины реактивной системы залпового огня "Град" (РСЗО) и шести артиллерийских орудий, тр и из которых изготавливались на Западе. Дополнительно ликвидированы радиолокационная станция контрбатарейной борьбы (РЭБ) AN/TPQ-36 американского производства, радиолокационная станция RADA израильского производства, станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и горючего топлива.

Фото: Минобороны России