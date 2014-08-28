  1. Главная
Сегодня, 11:48
ФСБ раскрыла мошенническую схему в сфере лесопользования в Ленобласти

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники УФСБ России по Петербургу и Ленобласти при силовой поддержке Росгвардии пресекли противоправную деятельность в сфере лесопользования. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Установлено, что глава коммерческой организации и должностное лицо Морозовского лесничества похитили средства, которые были выделены на организацию и выполнение работ по "компенсационному" восстановлению леса на территории Морозовского лесничества Минобороны. Злоумышленники подделали документацию, и это повлекло нанесение экономического ущерба обществу и государству на сумму свыше 40 млн рублей. 

Сейчас оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Фигуранты задержаны, проведены обыски. 

Ранее на Piter.TV: обвиняемого в мошенничестве с лизингом будут судить в Петербурге. 

Видео: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: лес, мошенничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

