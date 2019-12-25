  1. Главная
Обвиняемого в мошенничестве с лизингом будут судить в Петербурге
Потерпевшие передали мужчине более 6 млн рублей предоплаты.

Прокуратура Василеостровского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщили 17 ноября в надзорном ведомстве. 

В феврале фигурант под предлогом помощи в приобретении машин в лизинг получил от двух потерпевших более 6 млн рублей предоплаты. Получив деньги, он перестал выходить на связи с покупателями. А третий потерпевший был введен в заблуждение о возможности закупки со скидкой теплового и вентиляционного оборудования. С него взяли 12 млн рублей. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга получил два года колонии за обман с покупкой автомобиля. 

Фото: Piter.TV 

