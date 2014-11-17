Задача выполнена бойцами "Юга" в рамках СВО.

Российские военнослужащие от 25 декабря 2025 года освободили населенный пункт Заречное, расположенный на территории ДНР. В рамках успешных наступательных действий отечественные боевые подразделения продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины. Такими данными с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи в рамках специальной военной операции выполнены представителями "Южной" группировки сил. "Юг" нанес поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад противника, бригады морской пехоты ВСУ, находившихся около Константиновки, Краматорска, Никифоровки и Резниковки в Донецкой Народной Республике.

Противник потерял более 215 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 16 автомобилей, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и пять складов материльных средств. пресс-служба Минобороны России

Фото: Минобороны России