Задачу на СВО выполнили военнослужащие "Запада".

Российские военнослужащие от 20 сентября освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Шандриголово, расположенный на территории Донецкой народной республики. В ходе наступательных действий бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Соответствующее заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Западной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.

Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Болдыревка, Петровка и Староверовка Харьковской области. пресс-служба Минобороны России

Потери Вооруженных сил Украины от действий "Запада" составили свыше 220 человек личного состава, три танка, две боевые бронированные машины, 13 единиц автомобильной техники и четыре орудия полевой артиллерии. Также у ВСУ поражены три станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), станция контрбатарейной борьбы и пять складов со снарядами.

Фото: Минобороны России