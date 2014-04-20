Минобороны продало участок у метро "Лесная" за 514 млн рублей

Земельный комплекс в Калининском районе Петербурга приобрела компания "ЛСР".

Участок площадью 3,4 га в Калининском районе Петербурга, принадлежавший ранее Минобороны, был реализован на торгах компании "ЛСР. Недвижимость-СЗ". Об этом сообщили в пресс-службе "Дом.РФ".

По итогам аукциона объект, расположенный на Лабораторной улице рядом с Кушелевской дорогой, продан за начальную цену в 514 млн руб. На территории инвестор сможет разместить коммерческие объекты. Участок окружён жилой застройкой, железнодорожными путями и складами. Ближайшая станция метро "Лесная" находится в 3,7 км, а до станции Кушелевка — 2,3 км.

В пресс-службе ЛСР подтвердили приобретение, отметив, что участок вошёл в земельный банк компании. При этом планы по его дальнейшему освоению пока не раскрываются. Договор купли-продажи с победителем торгов должен быть подписан в течение пяти рабочих дней.

Фото: ДОМ.РФ