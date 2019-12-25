В Невском районе начали строить новый корпус школы №14

В здании разместят классы для начальной школы, библиотеку, компьютерный кабинет, столовую и медицинский блок.

На улице Крыленко в Санкт-Петербурге стартовало строительство корпуса средней школы №14. Застройщиком выступает Группа RBI. Новый объект рассчитан на 400 учеников младших классов и возводится по "петербургскому стандарту". Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

В здании разместят классы для начальной школы, библиотеку, компьютерный кабинет, столовую и медицинский блок. Для занятий спортом предусмотрены зал общей физической подготовки и бассейн длиной 25 метров. Кроме того, проект включает актовый зал на 350 мест, кабинеты психолога и логопеда-дефектолога.

Особое внимание уделено благоустройству школьного двора. Его концепцию разработали сами ученики в рамках конкурса "Твой Бюджет в школах". Дети и педагоги предложили создать пространство, которое объединит разные потребности: от площадки для младших школьников и спортивных зон до парка с беседками, уличного театра и учебного огорода. Проект получил название "ЭкоСмена".

Строительство нового корпуса не повлияет на работу действующего здания школы. Завершить работы планируют к концу 2026 года.

Параллельно в квартале появится детский сад на 120 мест, еще один сад на 200 мест строится на проспекте Большевиков. За последние пять лет застройщик передал городу десять новых образовательных учреждений на 1950 мест, а в ближайшие годы планирует реализовать еще 14 социальных объектов.

В Парголово появится современная школа на 1550 мест с бассейнами и спортивными площадками.

Фото: портал "Строительный Петербург"