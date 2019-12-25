  1. Главная
ВС РФ освободили населенный пункт Орестополь в Днепропетровской области
Сегодня, 12:40
Бойцы "Востока" и "Центра" успешно продолжали продвижение в глубину обороны противника.

Российские военнослужащие от 14 ноября освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Орестополь, расположенный на территории Днепропетровской области. Соответствующее заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.  

"Центром" завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Рог Донецкой Народной Республики

пресс-служба Минобороны России

Известно, что  в качестве ответа на украинские террористические атаки по гражданской инфраструктуре Вооруженные силы России в ночное время совершили массированный удар высокоточным оружием большой дальности  воздушного, наземного и морского базирования по военным целям, военно-промышленному и энергетическому комплексу Вооруженных сил Украины. В том числе атака совершена гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Фото: Минобороны России

