Задачи выполнены бойцами "Севера" и "Востока" в Харьковской и Днепропетровской областях.

Вооруженные силы России от 13 ноября освободили из-под контроля армии киевского режима два населенных пункта. Речь идет о Синельниково в Харьковской области и Даниловке в Днепропетровской области. В ходе успешных наступательных действий бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Соответствующее заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями и "Северной" и "Восточной" группировок войск в зоне проведения специальной военной операции.

Военнослужащие "Востока" нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, находившихся в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области и Равнополье Запорожской области. Противник лишился до 220 человек убитыми и ранеными, двух бронированных машин и десяти автомобилей.

"Север" нанес поражение формированиям егерской и двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Могрица и Волфино Сумской области. пресс-служба Минобороны России

ВС РФ освободили Новоуспеновское в Запорожской области.

Фото: Минобороны России