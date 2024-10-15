  1. Главная
ВС РФ освободили Синельниково и Даниловку на СВО
Сегодня, 13:39
198
Задачи выполнены бойцами "Севера" и "Востока" в Харьковской и Днепропетровской областях.

Вооруженные силы России от 13 ноября освободили из-под контроля армии киевского режима два населенных пункта. Речь идет о Синельниково в Харьковской области и Даниловке в Днепропетровской области. В ходе успешных наступательных действий бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Соответствующее заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями  и "Северной" и "Восточной" группировок войск в зоне проведения специальной военной операции.  

Военнослужащие "Востока" нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад и бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, находившихся в районах населенных пунктов Великомихайловка Днепропетровской области и Равнополье Запорожской области. Противник лишился до 220 человек убитыми и ранеными, двух бронированных машин и десяти автомобилей.

"Север" нанес поражение формированиям егерской и двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Хотень, Могрица и Волфино Сумской области.

пресс-служба Минобороны России

ВС РФ освободили Новоуспеновское в Запорожской области.

Фото: Минобороны России

