ВС РФ освободили Новоуспеновское в Запорожской области
Сегодня, 12:47
Задача на СВО реализована силами "Востока".

Российские военнослужащие от 11 ноября освободили из-под контроля армии киевского режима населенный пункт Новоуспеновское, расположенный на территории Запорожской области. В ходе успешных наступательных действий бойцы продвинулись в глубину обороны противника. Соответствующее заявление опубликовали в социальных сетях официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что задачи выполнены представителями "Восточной" группировки войск в зоне проведения специальной военной операции.  Известно, что Вооруженные силы Украины лишились до 205 человек убитыми и ранеными, четырех автомобилей и трех складов с материальными средствами.

Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Даниловка, Орестополь, Нечаевка Днепропетровской области, Рыбное, Сладкое и Новое Запорожской области.

пресс-служба Минобороны России

ВС РФ освободили Песчаное и Тихое в Харьковской области, а также Приволье в Днепропетровской области.

Фото: Минобороны России

