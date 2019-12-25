Задача выполнена бойцами "Востока" в рамках СВО.

Российские военнослужащие от 3 декабря 2025 года освободили из-под контроля Вооруженных сил Украины населенный пункт Червоное, расположенное на территории Запорожской области. Во время успешных наступательных действий боевые подразделения ВС РФ продвинулись в глубину обороны армии киевского режима. Соответствующей информацией с журналистами поделились официальные представители пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве указали, что задачи в рамках специальной военной операции выполнены представителями "Восточной" группировки войск.

Нанесено поражение формированиям штурмовой, трех механизированных бригад, двух штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ и бригады теробороны около Воздвижевки, Косовцева, Зализничного, Гуляйполя и Андреевки. пресс-служба Минобороны России

ВСУ лишились более235 военнослужащих убитыми и ранеными, танка, трех бронированных боевых машин, 18 единиц автомобильной техники, 155-миллиметровой самоходной гаубицы "Panzerhaubitze 2000" немецкого изготовления, боевой машины реактивной системы залпового огня (РСЗО)"Vampire" чешского производства, а также склад боеприпасов у противника.

Фото: Минобороны России