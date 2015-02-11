В Кремле отреагировали на слова Путина об одной из задач "Севера" на СВО.

Вопрос о глубине буферной зоны на государственной границе с Украиной относится к ходу военной специальной военной операции, поэтому должен быть направлен на изучение в российское министерство по обороне. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 2 декабря сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля таким образом прокомментировал вопрос СМИ о формировании буферной зоны. Днем ранее глава страны в ходе правительственного совещания подтвердил планы. По словам политического лидера, уже сейчас военнослужащие "Северной" группировки войск решают задачу.

Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики. Рекомендую вам адресовать этот вопрос в министерство обороны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Владимир Путин во время рабочего визита в Китай, который состоялся год назад, обращал внимание на обстрелы с украинской территории наших приграничных регионов. В том числе речь шла о Белгородской, курской и Брянской областях. Уже тогда в Кремле указали на задачу создания"санитарной зоны", которая бы обеспечивала защиту от украинской агрессии.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ